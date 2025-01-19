В Одесской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

Девочка закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области осудили мужчину, который обвиняется в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней соседки. Подозреваемый был пьяным и заманил девочку к себе домой и изнасиловал.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Из материалов следствия известно, что событие произошло ночью 30 сентября, когда обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, встретил свою 15-летнюю соседку, которая сидела на скамейке возле своего дома, и пригласил ее к себе домой. Он использовал ее интеллектуальные проблемы и совершил насилие над ней.

Как выяснил суд, подозреваемый хорошо знал, что девушка является несовершеннолетней и имеет инвалидность, однако не остановился на своих преступных намерениях. После инцидента девушка из-за сильного психологического давления и страха не смогла сразу сообщить об этом, но впоследствии рассказала своему родственнику.

Какое наказание за насилие

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет заключения за преступление против половой свободы малолетнего лица. До вступления приговора в законную силу ему избрали меру пресечения — домашний арест в ночное время. Кроме заключения, суд обязал насильника возместить расходы на проведение судебно-психологической экспертизы, которые составляют 9 559 грн, в доход государства.

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