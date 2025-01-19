Незаконную добычу песка разоблачили в Одесской области

На Одесчине дельцы организовали незаконную добычу песка
В Одесской области перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которые незаконно добывали песок. Бизнес дельцы организовали в карьере вблизи села Бессарабское. Своей "деятельностью" мужчины нанесли государству ущерб почти на 900 тысяч гривен.
Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Одесской областной прокуратуре.
На Одесчине добывали песок
По информации прокуроров, организатором незаконного бизнеса оказался местный предприниматель, который занимался торговлей стройматериалами. К преступной деятельности он привлек знакомых, которые работали на спецтехнике, а также водителя для транспортировки песка. Добытые ископаемые они продавали через проверенных покупателей и на строительных рынках.
В результате их действий окружающей среде нанесен ущерб на почти 900 тысяч гривен. Дельцов задержали в сентябре 2024 года с поличным.
Какое наказание за добычу песка
Злоумышленникам предъявлено обвинение по статьям "незаконная добыча полезных ископаемых местного значения" и "легализация имущества, полученного преступным путем". Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
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