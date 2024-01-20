Пробки до границы — какая ситуация на трассе Одесса — Рени вечером 20 января
На вечер, 20 января, наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы. До Румынии также можно добраться без большого труда.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.
На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 29 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.
Напомним, в Украине изменили правила пребывания в пограничной полосе. Теперь для этого необходимо иметь разрешение органа ГНСУ. Однако это не распространяется на пропускные пункты в Одесской области, в частности для дороги на Бессарабию.
Также мы сообщали, что на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость топлива. В субботу, 20 января, цены на украинских АЗС остались на уровне вчерашнего дня.
Добавим, что в прошлом году в Украине цена подержанных авто выросла в среднем более чем на 9%. Конечно, цена зависела от возраста машины, хотя ничего не подешевело — даже ВАЗ и Daewoo Lanos.
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