Пробки до границы — какая ситуация на трассе Одесса — Рени вечером 20 января

Дорога от Одессы до Паланки. Фото: скриншот

На вечер, 20 января, наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы. До Румынии также можно добраться без большого труда.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается.

Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 29 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, в Украине изменили правила пребывания в пограничной полосе. Теперь для этого необходимо иметь разрешение органа ГНСУ. Однако это не распространяется на пропускные пункты в Одесской области, в частности для дороги на Бессарабию.

Также мы сообщали, что на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость топлива. В субботу, 20 января, цены на украинских АЗС остались на уровне вчерашнего дня.

Добавим, что в прошлом году в Украине цена подержанных авто выросла в среднем более чем на 9%. Конечно, цена зависела от возраста машины, хотя ничего не подешевело — даже ВАЗ и Daewoo Lanos.