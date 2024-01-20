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Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса — Рені ввечері 20 січня

20 січня 2024 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса — Рені ввечері 20 січня
Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір 20 січня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії також можна дыстатися без великих труднощів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 29 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні змінили правила перебування у прикордонній смузі. Відтепер для цього необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. Та це не розповсюджується на пропускні пункти в Одеській області, зокрема для дороги на Бессарабію.

Також ми повідомляли, що на українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У суботу, 20 січня, ціни на українських АЗС залишилися на рівні вчорашнього дня.

Додамо, що минулого року в Україні ціна вживаних авто зросла в середньому на понад 9%. Звичайно, ціна залежала від віку машини, хоча не подешевшало нічого — навіть ВАЗ та Daewoo Lanos.

Одеса
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затори
Одеська ОДА
Новини Одеси
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