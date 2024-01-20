Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса — Рені ввечері 20 січня
Станом на вечір 20 січня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії також можна дыстатися без великих труднощів.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину.
На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 29 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.
Нагадаємо, в Україні змінили правила перебування у прикордонній смузі. Відтепер для цього необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. Та це не розповсюджується на пропускні пункти в Одеській області, зокрема для дороги на Бессарабію.
Також ми повідомляли, що на українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У суботу, 20 січня, ціни на українських АЗС залишилися на рівні вчорашнього дня.
Додамо, що минулого року в Україні ціна вживаних авто зросла в середньому на понад 9%. Звичайно, ціна залежала від віку машини, хоча не подешевшало нічого — навіть ВАЗ та Daewoo Lanos.
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