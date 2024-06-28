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Пробки на дорогах и КПП Одесчины — как в пятницу добраться до соседних стран и Бессарабии

28 июня 2024 17:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на трассе Одесса-Рени в пятницу, 28 июня
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В пятницу вечером, 28 июня, на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки на выезде из областного центра в направлении границы с Молдовой. Зафиксированы очереди желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесщины и стоит отметить, что в большинстве КПП дорога свободна.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, а также большое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, который расположен в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около десяти километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом зафиксирована небольшая очередь.

Пробки на Паланку 28 июня
Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Староказачье" пока не зафиксирована очередь на пересечение границы. Из-за того, что проезд усложнен в направлении Паланки, на этом КПП дорога свободна.

Пробки на Старокозаче 28 июня
Дорога в сторону Староказачьего. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Сафьян и Броски. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередь не зафиксирована.

Пробки на Орловке 28 июня
Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробки на Рене 28 июня
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 28 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 60,03 грн/л;
  • А-95 — 56,42 грн/л;
  • А-92 — 53,42 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,53 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,48 грн/л.

Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Там хотят установить КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулкенешты".

Одесса
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