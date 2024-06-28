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Затори на дорогах та КПП Одещини — як у п'ятницю дістатись сусідніх країн і Бессарабії​

28 червня 2024 17:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затори на трасі Одеса-Рені у пятницю, 28 червня
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У п'ятницю ввечері, 28 червня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори на виїзді з обласного центру в напрямку кордону з Молдовою. Зафіксовані черги охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини та варто зазначити, що до більшості КПП дорога вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, а також велике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько десяти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольороми. Перед самим пунктом зафіксована невелика черга.

Затори на Паланку 28 червня
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Через те, що проїзд ускладнений у напрямку Паланки, на цьому КПП дорога вільна.

Затори на Старокозаче 28 червня
Дорога у бік Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Саф'ян та Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черги не зафіксовано. 

Затори на Орлівку 28 червня
Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на Рені 28 червня
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 28 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,03 грн/л;
  • А-95 — 56,42 грн/л;
  • А-92 — 53,42 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,53 грн/л;
  • скраплений газ — 26,48 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Там хочуть встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".

Одеса
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дороги
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Одеська область
затори
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черги на кордоні

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