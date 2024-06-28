Затори на трасі Одеса-Рені у пятницю, 28 червня

Затори на дорогах та КПП Одещини — як у п'ятницю дістатись сусідніх країн і Бессарабії
У п'ятницю ввечері, 28 червня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори на виїзді з обласного центру в напрямку кордону з Молдовою. Зафіксовані черги охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини та варто зазначити, що до більшості КПП дорога вільна.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, а також велике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько десяти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольороми. Перед самим пунктом зафіксована невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Через те, що проїзд ускладнений у напрямку Паланки, на цьому КПП дорога вільна.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Саф'ян та Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черги не зафіксовано.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
За даними моніторингового порталу, 28 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,03 грн/л;
- А-95 — 56,42 грн/л;
- А-92 — 53,42 грн/л;
- дизельне пальне — 52,53 грн/л;
- скраплений газ — 26,48 грн/л.
Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Там хочуть встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".
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