Затори на трасі Одеса-Рені у пятницю, 28 червня

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

У п'ятницю ввечері, 28 червня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори на виїзді з обласного центру в напрямку кордону з Молдовою. Зафіксовані черги охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини та варто зазначити, що до більшості КПП дорога вільна.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, а також велике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько десяти кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольороми. Перед самим пунктом зафіксована невелика черга.

Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Через те, що проїзд ускладнений у напрямку Паланки, на цьому КПП дорога вільна.

Дорога у бік Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Саф'ян та Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черги не зафіксовано.

Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 28 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,03 грн/л;

А-95 — 56,42 грн/л;

А-92 — 53,42 грн/л;

дизельне пальне — 52,53 грн/л;

скраплений газ — 26,48 грн/л.

Нагадаємо, в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Там хочуть встановити КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулкенешти".