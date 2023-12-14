Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине
По состоянию на утро 14 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка. На юге региона трафик не плотный, поэтому Румынской границы добраться не составит труда.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе придется постоять в очереди, пока там наблюдается скопление машин. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 9 минут.
Пробки на Орловке
Сегодня, на удивление, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдается незначительная пробка возле Сафьян. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 20 минут.
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