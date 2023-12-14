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Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине

14 декабря 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине
Очереди авто на границе. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 14 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка. На юге региона трафик не плотный, поэтому Румынской границы добраться не составит труда.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе придется постоять в очереди, пока там наблюдается скопление машин. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 9 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сегодня, на удивление, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдается незначительная пробка возле Сафьян. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 20 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Напомним, мы писали, о трех самых распространенных скрытых поломках авто и как их вовремя обнаружить. Чтобы предотвратить трагедию на дороге, нужно пристально следить за рисками, которые несут скрытые неисправности машины.

Ранее мы рассказали о рейтинге надежности авто 2023 года, а также худших и лучших номинантов. Lexus, Toyota и Mini — три бренда-лидера в рейтинге надежности автомобилей 2023, который ежегодно составляет американское издание Consumer Reports. Больше всего технических проблем имеют Mercedes и Chrysler.

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