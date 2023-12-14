Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині

Черги авто на кордоні. Фото: google.com

Станом на ранок 14 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Маяк та Нижньодністровського природного парку. На півдні регіону трафік не щільний, тож Румунського кордону дістатися буде неважко.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні доведеться постояти в черзі, наразі там спостерігається скупчення машин. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 9 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, на диво, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігається незначний затор біля Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 20 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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