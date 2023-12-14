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Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині

14 грудня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині
Черги авто на кордоні. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 14 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Маяк та Нижньодністровського природного парку. На півдні регіону трафік не щільний, тож Румунського кордону дістатися буде неважко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні доведеться постояти в черзі, наразі там спостерігається скупчення машин.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 9 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, на диво, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігається незначний затор біля Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 20 хвилин. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, про три найпоширеніші приховані поломки авто та як їх вчасно виявити. Щоб запобігти трагедії на дорозі, потрібно пильно слідкувати за ризиками, які несуть приховані несправності машини.

Раніше ми розповіли, про рейтинг надійності авто 2023 року, а також найгірших та найкращих номінантів. Lexus, Toyota та Mini — три бренди-лідери в рейтингу надійності автомобілів 2023, який щороку складає американське видання Consumer Reports. А найбільше технічних проблем мають Mercedes та Chrysler.

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