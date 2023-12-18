Пробки на границе с Молдовой и Румынией 18 декабря — ситуация на КПП в Одесской области

Очереди авто на границе. Фото: ГПСУ

По состоянию на утро 18 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки не зафиксированы. Накопление машин также не наблюдается в направлении границы с Румынией, до нее можно добраться достаточно быстро.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пробок не зафиксировано совсем. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 3 минуты.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот Google Maps

Пробки на Орловке

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдается незначительная пробка возле Сафьян. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 5 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот Google Maps

Больше об авто

Напомним, существует ряд функций авто, которые часто остаются без внимания многих водителей. Автомобильный эксперт, известный в TikTok как Chequanxiaoqiao, недавно поделился советами, как получить максимальную отдачу от вашей машины.

Добавим, даже опытные украинские автолюбители до сих пор судят об автомобилях китайского производства, пользуясь представлениями 20-летней давности. Впрочем, с тех пор технические возможности китайских производств значительно выросли, как качество машин и, к сожалению, цены на них.