Пробки на границе с Молдовой и Румынией 18 декабря — ситуация на КПП в Одесской области

Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине
По состоянию на утро 18 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки не зафиксированы. Накопление машин также не наблюдается в направлении границы с Румынией, до нее можно добраться достаточно быстро.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пробок не зафиксировано совсем. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 3 минуты.
Пробки на Орловке
Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдается незначительная пробка возле Сафьян. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 5 минут.
Больше об авто
Напомним, существует ряд функций авто, которые часто остаются без внимания многих водителей. Автомобильный эксперт, известный в TikTok как Chequanxiaoqiao, недавно поделился советами, как получить максимальную отдачу от вашей машины.
Добавим, даже опытные украинские автолюбители до сих пор судят об автомобилях китайского производства, пользуясь представлениями 20-летней давности. Впрочем, с тех пор технические возможности китайских производств значительно выросли, как качество машин и, к сожалению, цены на них.
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