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Затори у напрямку Молдови та Румунії — яка ситуація з КПП на Одещині

17 грудня 2023 07:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Затори на кордоні з Молдовою та Румунією 17 грудня — ситуація на КПП на Одещині
Черги авто на кордоні. Ілюстративне фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Станом на ранок 17 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори не зафіксовано. Скупчення машин також не спостерігається у напрямку кордону з Румунією, до нього можна дістатися досить швидко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні заторів не зафіксовано зовсім.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 59 хвилин.

Затори на Паланку
Затори на Паланку. Фото: скриншот Google Maps

Затори на Орлівку

Сьогодні, на диво, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігається незначний затор біля Саф'яни. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 8 хвилин. 

Затори на Орлівку
Затори на Орлівку. Фото: скриншот Google Maps

Більше про авто

Нагадаємо, німецький експертний концерн TÜV Sud проаналізував дані техогляду 10 млн автомобілів, на основі чого склав рейтинг найнадійніших моделей машин. Актуальність дослідження полягає в тому, що середній вік автопарку в Німеччині досяг нового історичного максимуму — 10 років.

Додамо, якщо вам потрібна проста машина на кожний день для робочих поїздок, можливо не варто витрачати для цієї мети великі гроші. Експерти радять придивитися до надійних вживаних моделей вартістю до 250 тис. грн.

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