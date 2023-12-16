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Затори на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на КПП на Одещині

16 грудня 2023 07:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Затори на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на КПП на Одещині
Затори в напрямку Орлівки. Фото: скриншот Google Maps
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Станом на ранок 16 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Сарати та Нижньодністровського природного парку. На півдні регіону скупчення машин також не спостерігається, тож дістатися до Румунії можна досить швидко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні заторів не зафіксовано зовсім.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 6 хвилин.

Затори на Орлівку
Затори на Паланку. Фото: скриншот Google Maps

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Броски, Сарати і Татарбунари, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 17 хвилин.

Затори на Паланку
Затори на Орлівку. Фото: скриншот Google Maps

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