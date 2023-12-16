Затори на кордоні з Молдовою та Румунією 16 грудня

Пробки на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на КПП на Одесчине
По состоянию на утро 16 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" зафиксированы пробки в пределах Сараты и Нижнеднестровского природного парка. На юге региона скопления машин также не наблюдается, так что добраться до Румынии можно довольно быстро.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пробок не зафиксировано совсем. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 6 минут.
Пробки на Орловке
Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Броски, Сараты и Татарбунары, однако это не влияет на трафик. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 17 минут.
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