Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на КПП на Одесчине arrow

Пробки на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на КПП на Одесчине

16 декабря 2023 07:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Затори на кордоні з Молдовою та Румунією 16 грудня
Пробки в направлении Орловки. Фото: скриншот Google Maps
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

По состоянию на утро 16 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" зафиксированы пробки в пределах Сараты и Нижнеднестровского природного парка. На юге региона скопления машин также не наблюдается, так что добраться до Румынии можно довольно быстро.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пробок не зафиксировано совсем. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 6 минут.

Пробки на Орловке
Пробки на Паланку. Фото: скриншот Google Maps

Пробки на Орловке

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Броски, Сараты и Татарбунары, однако это не влияет на трафик. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 17 минут.

Пробки на Паланку
Пробки на Орловке. Фото: скриншот Google Maps

Больше об авто

Напомним, производимый в Китае электрический седан Toyota bZ3 доступен в Украине благодаря серому импорту, равно как и популярный в нашей стране электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Электромобиль производится в кооперации с компанией BYD.

Добавим, существует ряд функций авто, которые часто остаются без внимания многих водителей. Автомобильный эксперт, известный в TikTok как Chequanxiaoqiao, недавно поделился советами, как получить максимальную отдачу от вашей машины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме