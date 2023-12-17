Пробки на границе с Молдовой и Румынией 17 декабря — ситуация на КПП в Одесской области

Очереди авто на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

По состоянию на утро 17 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки не зафиксированы. Накопление машин также не наблюдается в направлении границы с Румынией, до него можно добраться достаточно быстро.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пробок не зафиксировано совсем. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 59 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот Google Maps

Пробки на Орловку

Сегодня, на удивление, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдается незначительная пробка Сафьяны. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа 8 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот Google Maps

Больше об авто

Напомним, немецкий экспертный концерн TÜV Sud проанализировал данные техосмотра 10 млн автомобилей, на основе чего составил рейтинг самых надежных моделей машин. Актуальность исследования состоит в том, что средний возраст автопарка в Германии достиг нового исторического максимума — 10 лет.

Добавим, если вам нужна простая машина на каждый день для рабочих поездок, возможно, не стоит тратить для этой цели большие деньги. Эксперты советуют присмотреться к надежным подержанным моделям стоимостью до 250 тыс. грн.