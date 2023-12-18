Затори на кордоні з Молдовою та Румунією 18 грудня — ситуація на КПП на Одещині

Черги авто на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на ранок 18 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори не зафіксовано. Скупчення машин також не спостерігається у напрямку кордону з Румунією, до нього можна дістатися досить швидко.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні заторів не зафіксовано зовсім. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 3 хвилини.

Затори на Паланку. Фото: скриншот Google Maps

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігається незначний затор біля Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 5 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот Google Maps

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Нагадаємо, існує низка функцій авто, які часто залишаються поза увагою багатьох водіїв. Автомобільний експерт, відомий у TikTok як Chequanxiaoqiao, нещодавно поділився порадами, як отримати максимальну віддачу від вашої машини.

Додамо, навіть досвідчені українські автолюбителі досі судять про автомобілі китайського виробництва послуговуючись уявленнями 20-річної давнини. Втім, з тих часів технічні можливості китайських виробництв значно зросли, як і якість машин та, на жаль, ціни на них.