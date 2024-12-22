Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени сегодня

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 22 декабря на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается значительное скопление машин, сейчас пробка до границы составляет несколько километров. В Румынию движение тоже затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас есть пробка в районе Двух Столбов и перед КПП. Этот участок дороги становится все краснее. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более часа. Также придется постоять в очереди на границе. Там собралось большое количество легковых автомобилей и фур.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

Чтобы добраться до Румынии, тоже придется постоять в пробках. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты и очереди на самом КПП "Орловка". Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 36 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, Ассоциация "Сила фермеров" в Молдове заявила о готовности перекрыть все пункты пропуска и железнодорожные пути на границе с Украиной. Также мы писали, что иностранцы с видом на постоянное проживание в Украине имеют право свободного выезда за пределы нашего государства.