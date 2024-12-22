Затори та черги на трасі Одеса-Рені сьогодні

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на вечір 22 грудня на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається значне скупчення машин, наразі затор до кордону становить декілька кілометрів. До Румунії рух теж ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі є затор у районі Двох Стовпів та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад годину. Також доведеться постояти в черзі на кордоні. Там наразі зібралась велика кількість легкових автівок та фур.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Щоб дістатися до Румунії, теж доведеться постояти у заторах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати та черги на самому КПП "Орлівка". Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 36 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, Асоціація "Сила фермерів" у Молдові заявила про готовність перекрити всі пункти пропуску та залізничні шляхи на кордоні з Україною. Також ми писали, що іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні мають право вільного виїзду за межі нашої держави.