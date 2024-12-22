Затори та черги на трасі Одеса-Рені сьогодні

Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині сьогодні
Станом на вечір 22 грудня на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається значне скупчення машин, наразі затор до кордону становить декілька кілометрів. До Румунії рух теж ускладнено.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі є затор у районі Двох Стовпів та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад годину. Також доведеться постояти в черзі на кордоні. Там наразі зібралась велика кількість легкових автівок та фур.
Затори до Румунії
Щоб дістатися до Румунії, теж доведеться постояти у заторах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати та черги на самому КПП "Орлівка". Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 36 хвилин.
Нагадаємо, Асоціація "Сила фермерів" у Молдові заявила про готовність перекрити всі пункти пропуску та залізничні шляхи на кордоні з Україною. Також ми писали, що іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні мають право вільного виїзду за межі нашої держави.
Читайте Новини.LIVE!