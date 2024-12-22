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Молдовани погрожують заблокувати кордон з Україною

22 грудня 2024 12:25
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Молдавські фермери можуть заблокувати кордон з Україною
Блокада кордону. Фото ілюстративне: agropolit
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Асоціація "Сила фермерів" у Молдові заявила про готовність перекрити всі пункти пропуску та залізничні шляхи на кордоні з Україною. Фермери обурені затримкою з продовженням обмежень на імпорт зернових, термін яких завершується 31 грудня.

Відповідне повідомлення у суботу, 21 грудня, опублікували на Facebook-сторінці Асоціації "Сила фермерів" у Молдові.

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Повідомлення молдавських фермерів. Фото: скриншот

Заклик про блокування кордону 

Молдавські фермери висловили серйозне невдоволення через те, що уряд затягує з ухваленням рішення щодо продовження обмежень на імпорт зернових і олійних культур з України. Асоціація "Сила фермерів" оголосила, що в разі відсутності термінового рішення вони розпочнуть масштабний протест, який передбачає блокування кордону з Україною.

"Ми закликаємо всіх фермерів і профільні асоціації приєднатися до цієї акції, щоб зупинити руйнівні наслідки для місцевого сільського господарства. Якщо імпорт не буде обмежений, це остаточно знищить наш аграрний сектор", — йдеться у заяві асоціації.

Коли затвердять законопроєкт

Міністерство сільського господарства Молдови пообіцяло, що законопроєкт буде затверджено до кінця грудня. Проте фермери вважають це запізнілим рішенням.

"Документ опублікували лише 18 грудня, а громадські консультації триватимуть до 1 січня. Це означає, що закон може набути чинності лише наприкінці січня чи навіть у лютому", — зазначають у "Силі фермерів".

Тим часом Румунія вже ухвалила рішення про продовження обмежень на імпорт українських зернових до 31 липня 2025 року.

"Ми бачимо, що сусідні країни піклуються про свій аграрний сектор, а у нас це питання затягується до останнього", — наголошують молдавські фермери.

Ситуація загрожує транзиту української продукції через Молдову. У разі блокади кордону Україна може втратити важливий маршрут для експорту сільськогосподарських товарів до Європи.

Нагадаємо, сьогодні на трасі Одеса-Рені утворилися незначні затори у напрямку південних кордонів. Також ми писали, що прикордонники Білгород-Дністровського загону зафіксували активність диких тварин у прикордонному районі.

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Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

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