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Затори до кордону — де доведеться затриматися на трасі Одеса-Рені

22 грудня 2024 09:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги на кордоні Молдови та Румунії сьогодні
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні зранку, 22 грудня, на трасі Одеса-Рені утворилися незначні затори у напрямку південних кордонів. Окрім цього, водії, які прямують до Молдови та Румунії, змушені будуть ще й вистояти у чергах на проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

За даними сервісу, на ділянках дороги до пунктів пропуску в Паланці та Старокозачому утворилися масштабні затори, які призводять до затримок у пересуванні для всіх, хто прямує на південь з метою перетину кордону з Молдовою або Румунією. Затримка у русі спостерігається у районі Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що свідчить про серйозне уповільнення руху. 

Затор до Паланки
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Затори тут позначені помаранчевим кольором, що вказує на меншу, проте все ще відчутну інтенсивність затримок.

Затор до Старокозачого
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Значний рух спостерігається й на інших напрямках, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску з Румунією. Так, на ділянці траси поблизу населених пунктів Татарбунари, Броска та Ізмаїл рух автівок також сильно уповільнений. Зокрема, у напрямку КПП "Орлівка" — основного пункту пропуску на румунському кордоні — зафіксовано великі черги на виїзд.

Затор до Рені
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але на в'їзді утворився затор, позначений червоним кольором на мапі. 

Скільки людей перетнули кордон вчора

За інформацією прикордонників, 21 грудня південні кордони України з Молдовою (в межах Одеської та Вінницької областей) та з Румунією (в межах Одеської області) перетнули 17,5 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів. 

  • З України минулої доби вибули до Молдови 8,1 тисячі осіб, до Румунії 1,3 тисячі осіб.
  • До України за минулу добу повернулись з Молдови 7 тисяч осіб, з Румунії 1 тисяча осіб. З них 4,8 тисячі — громадяни України. 
Затори до кордону — де доведеться затриматися на трасі Одеса-Рені - фото 4
Допис прикордонників. Фото: скриншот

Нагадаємо, для уникнення затримок водіям, які мандрують до Румунії, необхідно мати довідку про технічний огляд транспортного засобу. Також прикордонники Білгород-Дністровського загону зафіксували активність диких тварин у прикордонному районі.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон

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