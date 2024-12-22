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Пробки до границы — где придется постоять на трассе Одесса-Рени

22 декабря 2024 09:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди на границе Молдовы и Румынии сегодня
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня утром, 22 декабря, на трассе Одесса-Рени образовались незначительные пробки в направлении южных границ. Кроме того, водители, направляющиеся в Молдову и Румынию, вынуждены будут еще и выстоять в очередях на прохождение таможенного контроля.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По данным сервиса, на участках дороги к пунктам пропуска в Паланке и Старокозачьем образовались масштабные пробки, приводящие к задержкам в передвижении для всех, кто направляется на юг с целью пересечения границы с Молдовой или Румынией. Задержка в движении наблюдается в районе Нижнеднестровского национального парка. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что свидетельствует о серьезном замедлении движения.

Затор в Паланку
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Участок в КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Пробки здесь обозначены оранжевым цветом, что указывает на меньшую, однако все еще ощутимую интенсивность задержек.

Затор к Староказачьему
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

Значительное движение наблюдается и в других направлениях, ведущих к международным пунктам пропуска с Румынией. Так, на участке трассы вблизи населенных пунктов Татарбунары, Броска и Измаил движение автомобилей также сильно замедлено. В частности, в направлении КПП "Орловка" — основного пункта пропуска на румынской границе — зафиксированы большие очереди на выезд.

Затор в Рени
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но на въезде образовалась пробка, обозначенная красным цветом на карте.

Сколько человек пересекли границу вчера

По информации пограничников, 21 декабря южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 17,5 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств.

  • Из Украины за прошедшие сутки выбыли в Молдову 8,1 тысячи человек, в Румынию 1,3 тысячи человек.
  • В Украину за минувшие сутки вернулись из Молдовы 7 тысяч человек, из Румынии 1 тысяча человек. Из них 4,8 тысячи — граждане Украины.
Пробки до границы — где придется задержаться на трассе Одесса-Рени - фото 4
Сообщение пограничников. Фото: скриншот

Напомним, во избежание задержек путешествующим в Румынию водителям необходимо иметь справку о техническом осмотре транспортного средства. Также пограничники Белгород-Днестровского отряда зафиксировали активность диких животных в приграничном районе.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу

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