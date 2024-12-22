Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди на границе Молдовы и Румынии сегодня

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня утром, 22 декабря, на трассе Одесса-Рени образовались незначительные пробки в направлении южных границ. Кроме того, водители, направляющиеся в Молдову и Румынию, вынуждены будут еще и выстоять в очередях на прохождение таможенного контроля.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По данным сервиса, на участках дороги к пунктам пропуска в Паланке и Старокозачьем образовались масштабные пробки, приводящие к задержкам в передвижении для всех, кто направляется на юг с целью пересечения границы с Молдовой или Румынией. Задержка в движении наблюдается в районе Нижнеднестровского национального парка. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что свидетельствует о серьезном замедлении движения.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Участок в КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Пробки здесь обозначены оранжевым цветом, что указывает на меньшую, однако все еще ощутимую интенсивность задержек.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

Значительное движение наблюдается и в других направлениях, ведущих к международным пунктам пропуска с Румынией. Так, на участке трассы вблизи населенных пунктов Татарбунары, Броска и Измаил движение автомобилей также сильно замедлено. В частности, в направлении КПП "Орловка" — основного пункта пропуска на румынской границе — зафиксированы большие очереди на выезд.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но на въезде образовалась пробка, обозначенная красным цветом на карте.

Сколько человек пересекли границу вчера

По информации пограничников, 21 декабря южные границы Украины с Молдовой (в пределах Одесской и Винницкой областей) и с Румынией (в пределах Одесской области) пересекли 17,5 тысячи человек и 4 тысячи транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли в Молдову 8,1 тысячи человек, в Румынию 1,3 тысячи человек.

В Украину за минувшие сутки вернулись из Молдовы 7 тысяч человек, из Румынии 1 тысяча человек. Из них 4,8 тысячи — граждане Украины.

Сообщение пограничников. Фото: скриншот

Напомним, во избежание задержек путешествующим в Румынию водителям необходимо иметь справку о техническом осмотре транспортного средства. Также пограничники Белгород-Днестровского отряда зафиксировали активность диких животных в приграничном районе.