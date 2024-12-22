Молдавские фермеры могут заблокировать границу с Украиной

Блокада границы. Фото иллюстративный: agropolit

Ассоциация "Сила фермеров" в Молдове заявила о готовности перекрыть все пункты пропуска и железнодорожные пути на границе с Украиной. Фермеры возмущены задержкой с продлением ограничений на импорт зерновых, срок которых истекает 31 декабря.

Соответствующее сообщение в субботу, 21 декабря, опубликовали на Facebook-странице Ассоциации "Сила фермеров" в Молдове.

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Призыв о блокировке границы

Молдавские фермеры выразили серьезное недовольство из-за того, что правительство затягивает с принятием решения о продлении ограничений на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Ассоциация "Сила фермеров" объявила, что в случае отсутствия срочного решения они приступят к масштабному протесту, предусматривающему блокирование границы с Украиной.

"Мы призываем всех фермеров и профильные ассоциации присоединиться к этой акции, чтобы остановить разрушительные последствия для местного сельского хозяйства. Если импорт не будет ограничен, это окончательно уничтожит наш аграрный сектор", — говорится в заявлении ассоциации.

Когда утвердят законопроект

Министерство сельского хозяйства Молдовы пообещало, что законопроект будет утвержден до конца декабря. Однако фермеры считают это запоздалым решением.

"Документ опубликовали только 18 декабря, а общественные консультации продлятся до 1 января. Это значит, что закон может вступить в силу только в конце января или даже в феврале", — отмечают в "Силе фермеров".

Между тем, Румыния уже приняла решение о продлении ограничений на импорт украинских зерновых до 31 июля 2025 года.

"Мы видим, что соседние страны заботятся о своем аграрном секторе, а у нас этот вопрос затягивается до последнего", — подчеркивают молдавские фермеры.

Ситуация чревата транзитом украинской продукции через Молдову. В случае блокады границы, Украина может потерять важный маршрут для экспорта сельскохозяйственных товаров в Европу.

Напомним, сегодня на трассе Одесса-Рени образовались незначительные пробки в направлении южных границ. Также мы писали, что пограничники Белгород-Днестровского отряда зафиксировали активность диких животных в приграничном районе.