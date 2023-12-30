Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 30 декабря

Карта пробок на КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот

На сегодняшний вечер, 30 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса – Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Кроме того, по дороге в Румынию также затруднено движение автомобилей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка перед КПП и автомобильным пунктом пропуска. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более двух часов. Также есть очереди на границе.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка — Маяки — Удобное. Фото: онлайн-камеры

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Холмское и на самом пункте пропуска. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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Напомним, завтра, 31 декабря, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный туман ночью и утром. Видимость до 500 метров максимум.

Также мы писали, что в следующем году ожидается относительный рост реализации автомобилей. Конечная цифра продаж будет зависеть от налоговых условий, возможностей финансирования покупок и общего роста экономики Украины.

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