Пробки на границах — какая ситуация с КПП в Одесской области вечером 30 декабря
На сегодняшний вечер, 30 декабря, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса – Рени в сторону молдавской границы наблюдаются значительные пробки. Кроме того, по дороге в Румынию также затруднено движение автомобилей.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка перед КПП и автомобильным пунктом пропуска. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более двух часов. Также есть очереди на границе.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты, Холмское и на самом пункте пропуска. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.
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Напомним, завтра, 31 декабря, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный туман ночью и утром. Видимость до 500 метров максимум.
Также мы писали, что в следующем году ожидается относительный рост реализации автомобилей. Конечная цифра продаж будет зависеть от налоговых условий, возможностей финансирования покупок и общего роста экономики Украины.
Судья Высшего антикоррупционного суда Валерия Черная в сентябре 2022 года приобрела новый элитный автомобиль BMW Х6, имея при этом Hyundai Santa Fe 2012 года выпуска. Стоимость BMW может достигать 100 тысяч долларов. Более того, в декабре 2023-го она стала владелицей земельного участка и дома в Борисполе под Киевом.
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