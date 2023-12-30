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Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 30 грудня

30 грудня 2023 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 30 грудня
Карта заторів на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогоднішній вечір, 30 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються значні затори. Крім того, дорогою до Румунії також ускладнений рух автівок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор перед КПП та автомобільним пунктом пропуску. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад дві години. Також є черги на самому кордоні.

Затори на Паланку. Фото: скриншот
Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати, Холмське та на самому пункті пропуску. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, завтра, 31 грудня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. Очікується сильний туман вночі та вранці. Видимість до 500 метрів максимум. 

Також ми писали, що в наступному році очікується відносне зростання реалізації автомобілів. Кінцева цифра продажів буде залежати від податкових умов, можливостей фінансування покупок та загального росту економіки України.

Додамо, суддя Вищого антикорупційного суду Валерія Чорна у вересні 2022 року придбала нове елітне авто BMW Х6, маючи при цьому Hyundai Santa Fe 2012 року випуску. Вартість BMW може сягати 100 тисяч доларів. Ба більше, у грудні 2023-го вона стала власницею земельної ділянки та будинку у Борисполі під Києвом.

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