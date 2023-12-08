Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 8 декабря arrow

Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 8 декабря

8 декабря 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пробки на границах и перекрыты КПП: какая ситуация в Одесской области 8 декабря
Большая пробка на Паланке. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на вечер 8 декабря возле КПП "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается значительное скопление машин, сейчас пробка до границы составляет почти три километра. В Румынию движение тоже затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

На трассе Одесса – Рени несколько затруднено движение в пределах Нижнеднестровского национального парка. Также есть очередь перед молдавским КПП. Дорога в Молдову займет 1 час 25 минут.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе значительных пробок не наблюдается. На юге есть скопления в пределах Сараты и Измаила. Путешествие в Орловку будет длиться 4 часа и 43 минуты.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Пробки на Рени

Сейчас дорога от Орловки до Рени составляет 40 минут, однако на дороге наблюдается шестикилометровая пробка, которая понемногу краснеет на картах. Кроме того, движение затрудняют осадки.

Пробка на Рени. Фото: скриншот

Напомним, с 9 декабря на пограничном пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", что на юге Одесской области будет затруднено движение транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ дорожного полотна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме