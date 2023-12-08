Пробки на границах и перекрыты КПП: какая ситуация в Одесской области 8 декабря

Большая пробка на Паланке. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 8 декабря возле КПП "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается значительное скопление машин, сейчас пробка до границы составляет почти три километра. В Румынию движение тоже затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса – Рени несколько затруднено движение в пределах Нижнеднестровского национального парка. Также есть очередь перед молдавским КПП. Дорога в Молдову займет 1 час 25 минут.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе значительных пробок не наблюдается. На юге есть скопления в пределах Сараты и Измаила. Путешествие в Орловку будет длиться 4 часа и 43 минуты.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Пробки на Рени

Сейчас дорога от Орловки до Рени составляет 40 минут, однако на дороге наблюдается шестикилометровая пробка, которая понемногу краснеет на картах. Кроме того, движение затрудняют осадки.

Пробка на Рени. Фото: скриншот

Напомним, с 9 декабря на пограничном пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", что на юге Одесской области будет затруднено движение транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ дорожного полотна.