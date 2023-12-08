Пробки на границах и перекрыты КПП: какая ситуация в Одесской области 8 декабря

Пробки на границах — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 8 декабря
По состоянию на вечер 8 декабря возле КПП "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается значительное скопление машин, сейчас пробка до границы составляет почти три километра. В Румынию движение тоже затруднено.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
На трассе Одесса – Рени несколько затруднено движение в пределах Нижнеднестровского национального парка. Также есть очередь перед молдавским КПП. Дорога в Молдову займет 1 час 25 минут.
Пробки на Орловке
В настоящее время на международной трассе значительных пробок не наблюдается. На юге есть скопления в пределах Сараты и Измаила. Путешествие в Орловку будет длиться 4 часа и 43 минуты.
Пробки на Рени
Сейчас дорога от Орловки до Рени составляет 40 минут, однако на дороге наблюдается шестикилометровая пробка, которая понемногу краснеет на картах. Кроме того, движение затрудняют осадки.
Напомним, с 9 декабря на пограничном пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", что на юге Одесской области будет затруднено движение транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ дорожного полотна.
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