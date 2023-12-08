Затори на кордонах та перекриті КПП: яка ситуація в Одеській області 8 грудня

Великий затор на Паланці. Фото: скриншот

Станом на вечір 8 грудня біля КПП "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається значне скупчення машин, наразі затор до кордону складає майже три кілометри. До Румунії рух наразі теж ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені дещо ускладнено рух у межах Нижньодністровського національного парку. Також є черга перед молдавським КПП. Дорога до Молдови займе 1 годину 25 хвилин.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі значних заторів не спостерігається. На півдні є скупчення у межах Сарати та Ізмаїла. Подорож до Орлівки триватиме 4 години та 43 хвилини.

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Рені

Наразі дорога від Орлівки до Рені становить 40 хвилин, проте на дорозі спостерігається шестикілометровий затор, який потроху червоніє на картах. Крім того, рух ускладнюють опади.

Затор на Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 9 грудня на прикордонному пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", що на півдні Одеської області буде ускладнено рух транспорту. Це повʼязано з проведенням ремонтних робіт дорожнього полотна.