Пробки на границе — на трассе Одесса — Рени сильно затруднено движение транспорта

Очереди на границе. Фото: www.rp.pl

На утро 25 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается значительное скопление машин на протяжении всей дороги от Одессы до Маяк. На самом пункте пропуска машин пока немного. А вот до румынской границы добраться будет еще сложнее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени затруднено движение из-за ухудшения погодных условий. На Google Maps этот участок постепенно краснеет. Теперь дорога в Паланку займет полтора часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Это может быть связано с ремонтом трассы М-15. А сама дорога в КПП будет составлять 4 часа 44 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Украина 1 декабря 2023 перейдет на электронную систему совместного транзита NCTS Фаза 5. Все этапы тестирования прошли успешно, что свидетельствует о том, что система отвечает требованиям Европейского Союза (ЕС).

Также мы писали, что Таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.