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Затори на кордоні — на трасі Одеса — Рені сильно ускладнено рух транспорту

28 листопада 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Затори на кордоні — на трасі Одеса — Рені сильно ускладнено рух транспорту
Черги на кордоні. Фото: www.rp.pl
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 25 листопада на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається значне скупчення машин протягом усієї дороги від Одеси до Маяк. На самому пункті пропуску машин поки небагато. А от до румунського кордону дістатися буде ще складніше. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені ускладнено рух через погіршення погодних умов. На Google Maps ця ділянка поступово червонішає. Наразі дорога до Паланки займе півтори години.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Сарати, Саф’ян та Ізмаїла. Це може бути повʼязано з ремонтом траси М-15. А сама дорога до КПП становитиме 4 години 44 хвилини.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Україна 1 грудня 2023 року перейде на електронну систему спільного транзиту NCTS Фаза 5. Всі етапи тестування пройшли успішно, що свідчить про те, що система відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС).

Також ми писали, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.

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