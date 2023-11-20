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Пробки на границе — на трассе Одесса-Рени затруднено движение транспорта

20 ноября 2023 10:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе Одесской области сегодня, 20 ноября
Карта маршрута от Одессы до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На утро 20 ноября наблюдаются небольшие транспортные пробки на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное. Также движение осложнено к государственной границе с Румынией, в частности, к переправе в Орловке.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени, как обычно, несколько усложнено движение перед КПП, расположенное за селом Маяки. На Google Maps этот участок постепенно краснеет. В настоящее время наблюдается менее километра пробки. Дорога в Паланку займет более часа.

Пробки на Орловке

По состоянию на понедельник также наблюдается усложнение движения на пересечении границы с Румынией.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, в Департаменте патрульной полиции Украины напоминают о наказаниях за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое нарушение предусмотрен штраф или админарест с лишением права на управление до десяти лет и конфискацией авто.

Ранее мы писали, в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов. В частности, транспортные средства, препятствующие проезду на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта или мешающих работе аварийных служб, подлежат немедленной эвакуации и финансовым санкциям.

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