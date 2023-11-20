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Затори на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнено рух транспорту

20 листопада 2023 10:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні Одеської області сьогодні, 20 листопада
Карта маршруту від Одеси до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 20 листопада спостерігаються невеликі транспортні затори на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Також рух ускладнено до державного кордону з Румунією, зокрема до переправи в Орлівці. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені, як зазвичай, трохи ускладнений рух перед КПП, що розташований за селом Маяки. На Google Maps ця ділянка поступово червонішає. Наразі спостерігається менше кілометра затору. Дорога до Паланки займе понад годину.

Затори на Орлівку

Станом на понеділок також спостерігається ускладнення руху на перетині кордону з Румунією. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Нагадаємо, у Департаменті патрульної поліції України нагадують про покарання за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За таке порушення передбачений штраф або адмінарешт із позбавленням права на керування до десяти років та конфіскацією авто.

Раніше ми писали, в якому місті автовласникам виписали найбільше штрафів. Зокрема, транспортні засоби, що перешкоджають проїзду на пішохідних переходах, тротуарах, зупинках громадського транспорту або заважають роботі аварійних служб, підлягають негайній евакуації та фінансовим санкціям.

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