Очереди на границе Одесской области сегодня, 23 ноября

Пробки на границе. Фото: WOJTEK RADWANSKI

На утро 23 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается незначительное скопление машин в пределах населенного пункта Маяки. Также несколько усложнено движение у Нижнеднестровского национального природного парка. А вот до Румынской границы из-за ухудшения условий добраться будет труднее, на многих участках трассы наблюдаются пробки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По сравнению с предыдущими днями, на трассе в Молдову пробка составляет менее километра. Сейчас дорога в молдавское КПП займет всего 1 час и 7 минут. Кроме того, есть трудности движения в транзитной зоне из-за непогоды в области.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе наблюдаются пробки в пределах Измаила, Сафьян и Татарбунар. Это может быть связано с ремонтом трассы М-15 и непогодой на юге области. А сама дорога до КПП будет составлять 4 часа 22 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Украина 1 декабря 2023 перейдет на электронную систему совместного транзита NCTS Фаза 5. Все этапы тестирования прошли успешно, что свидетельствует о том, что система отвечает требованиям Европейского Союза (ЕС).

Также мы писали, что Таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.