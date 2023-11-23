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Затори на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнено рух транспорту

23 листопада 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні Одеської області сьогодні, 23 листопада
Затори на кордоні. Фото: WOJTEK RADWANSKI
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 23 листопада на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається незначне скупчення машин у межах населеного пункту Маяки. Також дещо ускладнений рух біля Нижньодністровського національного природного парку. А от до Румунського кордону через погіршення умов дістатися буде важче, на багатьох ділянках траси спостерігаються затори

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Порівняно із попередніми днями, на трасі до Молдови затор становить менше кілометра. Наразі дорога до молдавського КПП займе лише 1 годину та 7 хвилин. Крім того, є труднощі руху у транзитній зоні через негоду в області.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Ізмаїла, Саф'ян та Татарбунар. Це може бути повʼязано з ремонтом траси М-15 та негодою на півдні області. А сама дорога до КПП становитиме 4 години 22 хвилини.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Україна 1 грудня 2023 року перейде на електронну систему спільного транзиту NCTS Фаза 5. Всі етапи тестування пройшли успішно, що свідчить про те, що система відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС).

Також ми писали, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.

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