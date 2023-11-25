Пробки на границе — на трассе Одесса-Рени усложненное движение транспорта

Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн карты

На утро 25 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается значительное скопление машин на двух участках: за Маяками и на КПП. На самом пункте пропуска машин пока немного. А вот до Румынской границы добраться буду еще сложнее.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени, затруднено движение за мостом в Маяках и, как обычно, перед КПП. На Google Maps этот участок постепенно краснеет. Сейчас наблюдается более двух километров пробки. Дорога в Паланку займет более часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Это может быть связано с ремонтом трассы М-15. А сама дорога в КПП будет составлять 4 часа 36 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Украина 1 декабря 2023 перейдет на электронную систему совместного транзита NCTS Фаза 5. Все этапы тестирования прошли успешно, что свидетельствует о том, что система отвечает требованиям Европейского Союза (ЕС).

Также мы писали, что Таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.