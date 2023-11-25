Затори на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнено рух транспорту

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-карти

Станом на ранок 25 листопада на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається значне скупчення машин на двох ділянках: за Маяками та на КПП. На самому пункті пропуску машин поки небагато. А от до Румунського кордону дістатися буду ще складніше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені, ускладнений рух за мостом у Маяках та як зазвичай, перед КПП. На Google Maps ця ділянка поступово червонішає. Наразі спостерігається понад два кілометри затору. Дорога до Паланки займе більше як годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Сарати, Саф’ян та Ізмаїла. Це може бути повʼязано з ремонтом траси М-15. А сама дорога до КПП становитиме 4 години 36 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Україна 1 грудня 2023 року перейде на електронну систему спільного транзиту NCTS Фаза 5. Всі етапи тестування пройшли успішно, що свідчить про те, що система відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС).

Також ми писали, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.