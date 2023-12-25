Пробки на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на КПП на Одесчине

Пробки возле Паланки. Фото: скриншот

По состоянию на 25 декабря появилась новая информация о пересечении границ в Одесской области. В настоящее время наблюдается значительная пробка в сторону молдавской границы в Паланку. Кроме того, есть скопления машин при выезде из самого областного центра в пределах двух столбов. Советуем более тщательно продумать свой маршрут, чтобы успеть на празднование родным.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка в пределах Национального природного парка. На самых пограничных пунктах Украины и Молдовы только начинают скапливаться автомобили, поэтому советуем отправиться в ближайший час. В настоящее время дорога на Паланку составляет 1 час 17 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-18 на юге Одесской области пробок совсем нет, есть лишь незначительное скопление машин в рамках КПП "Удобное", Сараты и Измаила. Поэтому до границы с Румынией добраться не составит труда. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 8 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы. Однако он почти на час длиннее.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Пробки на Рене

А вот на другом пропускном пункте наблюдается пятикилометровая пробка в сторону границы. Вероятно, это связано с задержкой парома в Орловке. Дорога от Орловки до Рени составит 30 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Напомним, на польско-украинской границе продолжается блокада. При этом на большинстве КПП пропуск легковых машин и автобусов осуществляется через систему электронной очереди, но пешеходы могут пересекать границу через КПП "Шегини".