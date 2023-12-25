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Затори на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на КПП на Одещині

25 грудня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Затори на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на КПП на Одещині
Затори біля Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 25 грудня з'явилася нова інформація щодо перетину кордонів в Одеській області. Наразі спостерігається значний затор у бік молдавського кордону до Паланки. Крім того, є скупчення машин при виїзді з самого обласного центру у межах двох стовпів. Радимо ретельніше продумати свій маршрут, аби встигти на святкування до рідних.  

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у межах Національного природного парку. На самих прикордонних пунктах України та Молдови тільки починають скупчуватися автівки, тож радимо вирушити у найближчу годину. Наразі дорога на Паланку становить 1 годину 17 хвилин. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області заторів зовсім нема, є лише незначне скупчення машин у межах КПП "Удобне", Сарати та Ізмаїла. Тому до кордону з Румунією дістатися буде нескладно. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні  4 години 8 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови. Однак він майже на годину довший. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Рені

А от на іншому пропускному пункті спостерігається пʼятикілометровий затор у бік кордону. Ймовірно, це повʼязано з затримкою порома в Орлівці. Дорога від Орлівки до Рені складе 30 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні триває блокада. При цьому на більшості КПП пропуск легкових машин та автобусів здійснюється через систему електронної черги, але також пішоходи можуть перетинати кордон через КПП "Шегині".

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