Пробки на трассе Одесса-Рени 23 августа 2025 года

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Сегодня вечером, 23 августа, ситуация на трассе Одесса-Рени сложная. Фиксируются локальные пробки в направлении Молдовы и очереди на нескольких КПП. Водителям стоит планировать маршрут с учетом задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки наблюдается скопление автотранспорта в селе Маяки и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает несколько километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже очередь.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о незатрудненном движении.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано.

Дорога к Рени. Фото: скриншот с Google Maps

