Головна Одеса Затори на трасі Одеса-Рені — чи є ввечері черги до кордону

Затори на трасі Одеса-Рені — чи є ввечері черги до кордону

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 17:18
Затори на трасі Одеса-Рені 23 серпня 2025
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Сьогодні ввечері, 23 серпня, ситуація на трасі Одеса-Рені складна. Фіксуються локальні затори в напрямку Молдови та черги на кількох КПП. Водіям варто планувати маршрут з урахуванням затримок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки спостерігається скупчення автотранспорту у селі Маяки та перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає декілька кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж черга.

Черги до Молдови — великі затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

Затори та аварі на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. 

Затори та аварі на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали, скільки грошей треба мати для в'їзду в Україну у 2025 році. Також повідомляли, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який може дозволити 22-річним чоловікам виїзд за кордон

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
