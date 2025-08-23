Затори на трасі Одеса-Рені 23 серпня 2025

Затори на трасі Одеса-Рені — чи є ввечері черги до кордону
Сьогодні ввечері, 23 серпня, ситуація на трасі Одеса-Рені складна. Фіксуються локальні затори в напрямку Молдови та черги на кількох КПП. Водіям варто планувати маршрут з урахуванням затримок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки спостерігається скупчення автотранспорту у селі Маяки та перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає декілька кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано.
