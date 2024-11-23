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Пробки на трассе Одесса-Рени — где придется задержаться водителям

23 ноября 2024 17:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени: время путешествия до границ с Молдовой и Румынией
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер 23 ноября на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы и Румынии зафиксированы пробки. Очереди также наблюдаются на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По данным сервиса Google Maps, на дороге в пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" (граница с Молдовой) наблюдается значительное скопление транспорта. Участок близ КПП постепенно "краснеет", что свидетельствует о замедлении движения. Путешествие в Паланку может длиться более часа, а на самом пункте пропуска также есть очереди.

Пробки на трассе Одесса-Рени — где придется задержаться водителям - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Кроме того, на КПП "Старокозачье — Тудора" большая очередь на прохождение таможенного контроля. Этот участок на карте обозначен оранжевым цветом.

Пробки на трассе Одесса-Рени — где придется задержаться водителям - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На трассе М-15, ведущей к румынской границе, машины скапливаются в пределах населенных пунктов Татарбунары и Сафьяны, а также Орловки и Рени. Чтобы добраться до дунайской границы, придется потратить более четырех часов. В качестве альтернативы водители могут выбрать маршрут через территорию Молдовы.

Пробки на трассе Одесса-Рени — где придется задержаться водителям - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области объявили тендер на ремонт с восстановлением места осуществления габаритно-весового контроля. На работы выделено около 45 миллионов гривен. Также фермеры Одесской области получили рукава для хранения зерна.

Одесса граница Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе

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