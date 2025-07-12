Выезд за границу: есть ли пробки на трассе Одесса-Рени

Пробки на трассе Одесса-Рени — где придется задержаться
Сегодня утром, 12 июля, на международной трассе Одесса-Рени зафиксированы сильные пробки. Кроме этого, большое количество скопления транспорта наблюдается и на контрольно-пропускных пунктах в Молдову и Румынию.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробка наблюдается в Маяках и по дороге к КПП, а именно перед транзитным участком, который пролегает через территорию Республики Молдова. На последнем участке пробка достигает до километра. Также есть небольшие очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.
Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" пока не перегружен. Скопления машин не наблюдается и на подъезде и на самой границе. Однако наблюдается пробка в пределах села Удобное.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе, пункте пропуска "Орловка — Исакча", тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.
На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.
Напомним, мы писали, имеют ли право забронированные от мобилизации мужчины выезжать из Украины не в командировку, а в отпуск. Также сообщали, какую валюту могут забрать на границе.
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