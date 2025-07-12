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Главная Одесса Пробки на трассе Одесса-Рени — где придется задержаться

Пробки на трассе Одесса-Рени — где придется задержаться

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 09:15
Выезд за границу: есть ли пробки на трассе Одесса-Рени
Международная трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Сегодня утром, 12 июля, на международной трассе Одесса-Рени зафиксированы сильные пробки. Кроме этого, большое количество скопления транспорта наблюдается и на контрольно-пропускных пунктах в Молдову и Румынию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробка наблюдается в Маяках и по дороге к КПП, а именно перед транзитным участком, который пролегает через территорию Республики Молдова. На последнем участке пробка достигает до километра. Также есть небольшие очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа.

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Пробки в сторону Молдовы, КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот из Google Maps

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" пока не перегружен. Скопления машин не наблюдается и на подъезде и на самой границе. Однако наблюдается пробка в пределах села Удобное.

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Пробки в сторону Молдовы, КПП "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе, пункте пропуска "Орловка — Исакча", тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.

Дуже ускладнений рух — затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога в Румынию. Фото: скриншот из Google Maps

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Напомним, мы писали, имеют ли право забронированные от мобилизации мужчины выезжать из Украины не в командировку, а в отпуск. Также сообщали, какую валюту могут забрать на границе.

Одесса граница Одесская область пробки Новости Одессы очереди
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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