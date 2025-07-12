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Головна Одеса Затори на трасі Одеса-Рені — де доведеться затриматися

Затори на трасі Одеса-Рені — де доведеться затриматися

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 09:15
Виїзд за кордон: чи є затори на трасі Одеса-Рені
Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Сьогодні уранці, 12 липня, на міжнародній трасі Одеса-Рені зафіксовані сильні затори. Окрім цього, велика кількість скупчення транспорту спостерігається і на контрольно-пропускних пунктах в Молдову та Румунію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затор спостерігається у Маяках та по дорозі до КПП, а саме перед транзитною ділянкою, яка пролягає через територію Республіки Молдова. На останній ділянці затор сягає до кілометра. Також є невеликі черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. 

Затори - фото 1
Затори у бік Молдови, КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот з Google Maps

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" поки не перевантажена. Скупчення машин не спостерігається й на під'їзді та на самому кордоні. Проте спостерігається затор в межах села Удобне.

Затори - фото 2
Затори у бік Молдови, КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході, пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа. 

Дуже ускладнений рух — затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Румунії. Фото: скриншот з Google Maps

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Нагадаємо, ми писали, чи мають право заброньовані від мобілізації чоловіки виїжджати з України не у відрядження, а у відпустку. Також повідомляли, яку валюту можуть забрати на кордоні. 

Одеса кордон Одеська область затори Новини Одеси черги
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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