Очереди на границе с Молдовой и Румынией

Пробки на трассе Одесса-Рени — какая ситуация на границах юга
В субботу вечером, 8 марта, на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собираются очереди. Путешественникам в соседние страны придется задержаться на несколько часов на прохождение таможенного пункта.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.
Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"
Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа.
Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"
На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.
Напомним, в ночь на 8 марта российские беспилотники атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одессы. Позже появились эксклюзивные кадры последствий.
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