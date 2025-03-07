Атака дронів на Одесу — пошкоджено АЗС та промислову будівлю
У п'ятницю, 7 березня, в Одесі пролунали вибухи. Російські безпілотники атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру міста.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
Що відомо про обстріл Одеси
Він зазначив, що окупанти знову завдали масованого дронового удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.
"Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС", — говориться у повідомленні.
За словами Кіпера, є пошкодження та руйнування.
Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби
Голова Одеської ОВА додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
Раніше ми писали, що через нічний обстріл Одеської області 7 березня понад 20 тисяч мешканців залишились без світла.
Також ми повідомляли, що ввечері 7 березня вибухи лунали і в Харкові.
Читайте Новини.LIVE!