Атака дронів на Одесу — пошкоджено АЗС та промислову будівлю

Дим внаслідок вибуху вночі. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п'ятницю, 7 березня, в Одесі пролунали вибухи. Російські безпілотники атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру міста.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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Пост Олега Кіпера. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Одеси

Він зазначив, що окупанти знову завдали масованого дронового удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.

"Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС", — говориться у повідомленні.

За словами Кіпера, є пошкодження та руйнування.

Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби

Голова Одеської ОВА додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше ми писали, що через нічний обстріл Одеської області 7 березня понад 20 тисяч мешканців залишились без світла.

Також ми повідомляли, що ввечері 7 березня вибухи лунали і в Харкові.