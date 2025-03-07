Атака дронов на Одессу — повреждены АЗС и промышленное здание
В пятницу, 7 марта, в Одессе прогремели взрывы. Российские беспилотники атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру города.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
Что известно об обстреле Одессы
Он отметил, что оккупанты снова нанесли массированный дроновой удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы.
"В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС", — говорится в сообщении.
По словам Кипера, есть повреждения и разрушения.
Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы
Глава Одесской ОВА добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Ранее мы писали, что из-за ночного обстрела Одесской области 7 марта более 20 тысяч жителей остались без света.
Также мы сообщали, что вечером 7 марта взрывы раздавались и в Харькове.
Читайте Новини.LIVE!