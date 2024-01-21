Пробки на трассе Одесса — Рени — какая ситуация на вечер 21 января

Дорога от Одессы до Паланки. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 21 января на трассе Одесса — Рени, в направлении молдавской границы, зафиксированы небольшие транспортные пробки. Поездка в Паланку остается доступной и неусложненной. В то же время на юге трассы в направлении Румынии наблюдается несколько мест скопления машин, что может вызвать временные затруднения в движении.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксирована пробка в районе контрольного пункта пропуска. Этот участок на картах обозначен красным цветом, указывая на значительный трафик и возможные временные задержки. Предполагается, что дорога до пункта пропуска может занять более часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

На самом автомобильном пункте пропуска очередь небольшая. Но могут возникнуть задержки из-за проверки документов.

Актуальная ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры

Пробки на Орловке

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Сараты и села Кринички, а также перед самым пунктом пропуска Орловка. Дорога до дунайской границы продлится сегодня 4 часа 15 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Напомним, в Украине изменили правила пребывания в пограничной полосе. Теперь для этого необходимо иметь разрешение органа ГНСУ. Однако это не распространяется на пропускные пункты в Одесской области, в частности для дороги на Бессарабию.

Также мы сообщали, что на автозаправочных станциях Украины обновилась стоимость горючего. В воскресенье, 21 января, цены на украинских АЗС остались на уровне вчерашнего дня.

Добавим, что в прошлом году в Украине цена подержанных авто выросла в среднем более чем на 9%. Конечно, цена зависела от возраста машины, хотя ничего не подешевело — даже ВАЗ и Daewoo Lanos.