Затори на трасі Одеса — Рені — яка ситуація на вечір 21 січня

Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір 21 січня на трасі Одеса — Рені, у напрямку молдовського кордону, зафіксовані невеликі транспортні затори. Поїздка до Паланки залишається доступною та неускладненою. Водночас на півдні траси, у напрямку Румунії, спостерігається декілька місць скупчення машин, що може викликати тимчасові утруднення в русі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

У напрямку до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксований затор у районі контрольного пункту пропуску. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором, вказуючи на значний трафік та можливі тимчасові затримки. Наразі передбачається, що подорож до пункту пропуску може тривати понад годину.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

На самому автомобільному пункті пропуску черга невелика. Та можуть виникнути затримки через перевірку документів.

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та села Кринички, а також на перед самим пунктом пропуску Орлівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 15 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні змінили правила перебування у прикордонній смузі. Відтепер для цього необхідно мати дозвіл органу ДПСУ. Та це не розповсюджується на пропускні пункти в Одеській області, зокрема для дороги на Бессарабію.

Також ми повідомляли, що на автозаправних станціях України оновилася вартість пального. У неділю, 21 січня, ціни на українських АЗС залишилися на рівні вчорашнього дня.

Додамо, що торік в Україні ціна вживаних авто зросла в середньому на понад 9%. Звичайно, ціна залежала від віку машини, хоча не подешевшало нічого — навіть ВАЗ та Daewoo Lanos.