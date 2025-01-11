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Пробки на трассе Одесса-Рени — какая ситуация сегодня вечером

11 января 2025 17:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня вечером
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня под вечер, 11 января, появилась новая информация относительно пересечения южной границы с Молдовой и Румынией. При планировании поездок следует учитывать значительные пробки на трассе Одесса-Рени, а также очереди на пограничных пунктах пропуска. 

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы до Молдовы

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух Столбов, Маяк и перед КПП. Этот участок дороги все больше и больше краснеет. Наблюдается более пяти километров пробки. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером более двух часов. Также есть очереди на самой границе.

пробки вечер - фото 1
Заторы до Молдовы. Фото: скриншот

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Заторы до Румынии

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, тоже нужно постоять в очередях. Сейчас на международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле Сараты и в пределах села Холмское. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня почти пять часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию Молдовы.

Пробки на границах - какая ситуация с КПП в Одесской области вечером - фото 2
Заторы в Румынию. Фото: скриншот

Тем временем, на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдается скопления машин и на въезд.

Напомним, стало известно, сколько дельфинов погибло в Черном море из-за разлива мазута с российских танкеров. Также мы писали, что одесский горсовет продает кусок земли возле станции Одесса — Застава-1.

Одесса пробки Новости Одессы очереди очереди на границе выезд за границу

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16:59 Комбат 58 ОМПБр заявил о проблемах с ротацией

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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