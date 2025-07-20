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Главная Одесса Пробки на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы — где задержки

Пробки на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы — где задержки

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 17:10
Пробки на трассе Одесса-Рени 20 июля: ситуация на границе
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Вечером 20 июля на трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки перед пунктами пропуска в Молдову. Самая сложная ситуация — в направлении Паланки, где очереди тянутся на несколько километров. На других КПП движение более свободное, но водителям стоит учитывать возможные задержки при планировании поездки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки наблюдается скопление автотранспорта в селе Маяки и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает несколько километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже очередь, кроме этого произошла авария.

Затори на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови — де є затримки - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Затори та аварі на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано.

Затори та аварі на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон - фото 4
Дорога к Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали без какой справки могут не пропустить в Молдову. А также сообщали, почему украинцам в ЕС грозят штрафы и депортация.

Одесса Молдова Румыния авто пробки выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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