Затори на трасі Одеса-Рені 20 липня

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені затори тягнуться аж до КПП
У неділю вранці, 20 липня, на трасі Одеса-Рені фіксують скупчення транспорту в напрямку кордону з Молдовою. Автівки зупиняються перед кількома пунктами пропуску, зокрема в районі Паланки та Орлівки. Затори не критичні, але подекуди сягають кількох кілометрів. Водіям варто планувати маршрут із запасом часу.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається й перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску є черга.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.
Нагадаємо, Молдова запровадила нові вимоги для українських водіїв. Також повідомляли, з якими речами заборонено перетинати кордон з Румунією.
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