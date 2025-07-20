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Головна Одеса Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені затори тягнуться аж до КПП

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені затори тягнуться аж до КПП

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 09:17
Затори на трасі Одеса-Рені 20 липня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

У неділю вранці, 20 липня, на трасі Одеса-Рені фіксують скупчення транспорту в напрямку кордону з Молдовою. Автівки зупиняються перед кількома пунктами пропуску, зокрема в районі Паланки та Орлівки. Затори не критичні, але подекуди сягають кількох кілометрів. Водіям варто планувати маршрут із запасом часу.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається й перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.

Варто виїжджати зараз — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску є черга. 

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, Молдова запровадила нові вимоги для українських водіїв. Також повідомляли, з якими речами заборонено перетинати кордон з Румунією.

Одеса КПП Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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