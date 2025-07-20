Пробки на трассе Одесса-Рени 20 июля

Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени пробки тянутся аж до КПП
В воскресенье утром, 20 июля, на трассе Одесса-Рени фиксируют скопление транспорта в направлении границы с Молдовой. Машины останавливаются перед несколькими пунктами пропуска, в частности в районе Паланки и Орловки. Пробки не критические, но иногда достигают нескольких километров. Водителям стоит планировать маршрут с запасом времени.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже небольшая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска есть очередь.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.
Напомним, Молдова ввела новые требования для украинских водителей. Также сообщали, с какими вещами запрещено пересекать границу с Румынией.
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