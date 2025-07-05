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Главная Одесса Пробки и аварии на трассе Одесса-Рени — стоит ли ехать за границу

Пробки и аварии на трассе Одесса-Рени — стоит ли ехать за границу

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 17:10
Ситуация на трассе Одесса-Рени и КПП 5 июля вечером
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Сегодня вечером, 5 июля, ситуация на трассе Одесса-Рени осложнилась. Появились локальные пробки в направлении Молдовы и очереди на нескольких КПП. Водителям стоит планировать маршрут с учетом задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки наблюдается скопление автотранспорта в селе Маяки и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает несколько километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже очередь, кроме этого произошла авария.

Затори та аварі на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.

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Дорога на Староказачье. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Затори та аварі на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон - фото 3
Дорога на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано.

Затори та аварі на трасі Одеса-Рені — чи варто їхати за кордон - фото 4
Дорога на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, вблизи Одессы заметили опасного паука каракурта. Также мы писали, что в Киевском районе Одессы утром 5 июля взорвался автомобиль, СБУ подозревают теракт.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди очереди на границе
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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