Ситуация на трассе Одесса-Рени и КПП 5 июля вечером

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Сегодня вечером, 5 июля, ситуация на трассе Одесса-Рени осложнилась. Появились локальные пробки в направлении Молдовы и очереди на нескольких КПП. Водителям стоит планировать маршрут с учетом задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки наблюдается скопление автотранспорта в селе Маяки и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает несколько километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже очередь, кроме этого произошла авария.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.

Дорога на Староказачье. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано.

Дорога на Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, вблизи Одессы заметили опасного паука каракурта. Также мы писали, что в Киевском районе Одессы утром 5 июля взорвался автомобиль, СБУ подозревают теракт.