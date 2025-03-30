Ситуация на трассе Одесса-Рени — пробки и очереди на выезде из Украины

Международная трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня вечером, 30 марта, на главной трассе Бессарабии Одесса-Рени фиксируется осложнение движения. На КПП в Молдову сформировались большие пробки, в которых стоят как легковые частные автомобили, так и маршрутные автобусы и большегрузный транспорт.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте постепенно краснеет. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" сейчас также перегружен. Кроме того, водителям придется выстоять в очереди на прохождение таможенного контроля.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" очередей нет, также не фиксируются и пробки на дороге. На КПП "Рени — Джурджулешть" ситуация аналогичная.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, что изменились правила въезда в Молдову и теперь без техосмотра не пустят в страну. Также показывали кадры курортного поселка Затока после российских обстрелов.